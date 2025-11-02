إعلان

10 صور من حفل عمرو دياب في دبي.. ارتدى مفتاح الحياة واحتفل بافتتاح المتحف الكبير

كتب : منى الموجي

11:06 ص 02/11/2025
كتبت- منى الموجي:
أحيا النجم عمرو دياب حفلًا كبيرا مساء أمس السبت 1 نوفمبر، في ساحة مسرح أرينا بـ دبي.


وقبل الحفل بساعات احتشد الآلاف في مسرح الحفل منتظرين الهضبة، إذ بلغ عدد الحضور ١٦ ألف متفرج.

وصعد عمرو دياب كعادته على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غناها معه.


وظهر الهضبة مرتديا قلادة مفتاح الحياة الفرعونية، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.


ووجه الفنان عمرو دياب تحية لكل من شارك في هذا الإنجاز قائلا: "بصفتي مغني مصري ببارك لمصر على افتتاح المتحف المصري الكبير ، وفخورين كلنا بالإنجاز ده".


وحرص الهضبة على عرض لقطات للمتحف على شاشة المسرح خلال كلمته.


وواصل الهضبة فقرات حفله مقدما باقة من أجمل أغانيه، منها: خطفوني، قمرين، وياه، العالم الله، ليلي نهاري، نور العين، برج الحوت، وماله.


وخلال غنائه أغنية وحشتيني صعد الموزع الموسيقي نادر حمدي للمسرح ليعزف مع الهضبة صولو البيانو الرئيسي في الأغنية وسط هتافات وصرخات الجمهور.


كما حرص النجم عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه الجديد (ابتدينا)، مثل: ماليش بديل، وبابا، قبل أن يختتم الحفل بأغنية شايف قمر.


