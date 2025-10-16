محمد رمضان يفتتح موسم حفلات القرية العالمية بدبي في هذا الموعد

أعلنت إدارة القرية العالمية في دبي عن اختيار الفنان محمد رمضان لافتتاح موسم حفلاتها لهذا العام، حيث يحيي حفلًا جماهيريًا ضخمًا على المسرح الرئيسي يوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وروجت إدارة المهرجان للحفل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ونشرت البوستر الدعائي معلقة: "الأسطورة في القرية العالمية، استعدوا لانطلاقة رائعة لحفلات القرية العالمية في الموسم الـ30 مع النجم محمد رمضان، على المسرح الرئيسي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة التاسعة مساءً".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد أعلن مؤخرًا انتهاء تصوير فيلمه الجديد "أسد"، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة الزنج (ثورة العبيد) التي استمرت نحو 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

الفيلم من بطولة رزان جمال، علي قاسم، وماجد الكدواني، ومن تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج

