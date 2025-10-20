بفستان جريء.. شيري عادل تخطف الأنظار في خامس أيام الجونة

بأكثر من نص مليون.. 10 صور لإطلالة درة في ثاني أيام مهرجان الجونة

على طريقة مارلين مونرو.. لولا سوليا بإطلالة جريئة في الجونة



ظهرت الفنانة شيري عادل بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وأطلت شيري بفستان متعددة الألوان من الأبيض والتركواز.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت شيري أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.



وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق ونظارة شمس.