بفستان جريء.. شيري عادل تخطف الأنظار في خامس أيام الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد
05:40 م 20/10/2025
ظهرت الفنانة شيري عادل بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وأطلت شيري بفستان متعددة الألوان من الأبيض والتركواز.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت شيري أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق ونظارة شمس.