إعلان

بفستان جريء.. شيري عادل تخطف الأنظار في خامس أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد

05:40 م 20/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    شيري عادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة شيري عادل بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وأطلت شيري بفستان متعددة الألوان من الأبيض والتركواز.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت شيري أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.


وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق ونظارة شمس.

شيري عادل لجونة هرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)