بشرى تتألق بفستان قصير وجريء في ثاني أيام الجونة

بإطلالة جديدة إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة لليوم الثاني

تصوير- علاء أحمد



ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وتألقت بشرى بفستان قصير باللون الأزرق بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الأبيض.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.



واختارت بشرى أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.



تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.



وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.



وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.