مهرجان الجونة

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نجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف- 60 صورة تكشف

07:10 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 60 صورة
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 60 صورة
    إطلالة نسرين طافش على السجادة الحمراء
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (18)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (17)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل (1)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (13)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (15)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال وأمينة خليل (4)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (11)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (14)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (10)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش بظهر مكشوف خلال مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (12)
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش (3)_1
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 60 صورة
    إطلالة جريئة لـ نسرين طافش في حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    شكل فستان نسرين طافش في مهرجان الجونة
  • عرض 60 صورة
    نسرين طافش في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم على الريد كاربت
  • عرض 60 صورة
    ختام مهرجان الجونة نيلي تتألق
  • عرض 60 صورة
    قصة فستان نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    فستان نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (8)
  • عرض 60 صورة
    أسماء جلال (12)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (1)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (2)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (3)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (5)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (7)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (1)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (3)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (4)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج (2)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (5)
  • عرض 60 صورة
    بسنت شوقي (6)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (7)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (8)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (9)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف (10)
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم تخطف الأنظار
  • عرض 60 صورة
    إطلالة نيلي كريم في آخر أيام الجونة
  • عرض 60 صورة
    نيلي كريم في ختام الجونة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف، نستعرض أبرزها لكم في هذا التقرير:

أسماء جلال:

أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الظهر المكشوف واعتمدت مكياجا قويا.

نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون الأخضر بصيحة الظهر المكشوف.

بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستان طويل باللون الفضي بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.

نيلي كريم

تألقت الفنانة نيلي كريم بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب واعتمدت مكياجا ترابيا.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللون الأسود واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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نجمات ظهرن بفساتين جريئة فساتين بصيحة الظهر المكشوف بسنت شوقي أسماء جلال
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