نجمات ظهرن بفساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف- 60 صورة تكشف

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

اعتمدت بعض نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف، نستعرض أبرزها لكم في هذا التقرير:

أسماء جلال:

أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل باللون الأزرق بصيحة الظهر المكشوف واعتمدت مكياجا قويا.

نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون الأخضر بصيحة الظهر المكشوف.

بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستان طويل باللون الفضي بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا.

نيلي كريم

تألقت الفنانة نيلي كريم بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب واعتمدت مكياجا ترابيا.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل باللون الأسود واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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