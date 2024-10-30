بأكثر من 200 ألف.. جيهان الشماشرجي بجامبسوت شفاف في الجونة.. 10 صور

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت جيهان الشماشرجي بإطلالة جريئة وساحرة في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ارتدت جيهان جامبسوت شفاف باللون الأسود، مغطى بالترتر اللامع الذي يضيف لمسة من التألق والحيوية على الإطلالة.

تصميم الجمبسوت يجمع بين البساطة والجرأة، يتميز بقصة واسعة في الأرجل، مما يضفي حركة انسيابية.

الحامبسوت مكشوف الأكتاف بياقة هالتر، وهي خيار مناسب للسجادة الحمراء.

التصميم الشفاف يُبرز التدرجات اللامعة ويمنح الإطلالة طابعًا مميزًا يجذب الأنظار دون أن يكون مبتذلًا.

أكملت جيهان الإطلالة بحقيبة يد صغيرة "كلاتش" باللون الأسود وحذاء بسيط.

الجامبسوت من دار أزياء farfetch، وبلغ سعرها على موقع بيعها 4,318 دولار، أي ما يعادل 210,360 ألف جنيه.

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