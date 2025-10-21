كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة أسماء أبو اليزيد الأضواء فور وصولها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

حرصت أسماء على حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" مساء اليوم الثلاثاء رفقة زوجها، وظهرت أسماء مرتدية فستان أحمر جذاب خطفت به الأنظار وحرصت على التقاط العديد من الصور مع زوجها.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

كيت بلانشيت: تركت فيلم "كابوريا" بسبب الفلافل

هل تشارك في دراما رمضان 2026؟.. أمينة خليل تكشف قرارها النهائي





