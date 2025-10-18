خطفت الفنانة نيللي كريم، الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة التي ظهرت بها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 8.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة نيللي كريم، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "محدش علق ليه على بطانة نيللي كريم، تحفة، قمر، إيه العسل ده، الطلاق بيحلي، أجمل نيللي كريم على الريد كاربت، العسل كله، الفستان بدون بطانة".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.