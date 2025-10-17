كتب- هاني صابر:

أثار الفنان حسن أبو الروس، تفاعلا بإطلالته و "حزاءه" الذي حضر به حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشر أبو الروس، الصورة التي ظهر فيها مرتديا "جزمة حمرا وبدلة لامعة"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أرتدي ملابسي وكأنني أمتلك الليل - لأنني بصراحة أمتلكه".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، حلوة أوي، جبت جزمة حمرا منين، لازم تلبس حاجات غريبة ومريبة، انت بتجيب اللبس ده منين".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

