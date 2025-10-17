إعلان

"جزمة حمرا وبدلة لامعة"..تعليقات الجمهور على إطلالة حسن أبو الروس في الجونة (صورة)

كتب : هاني صابر

03:01 م 17/10/2025

الفنان حسن أبو الروس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

أثار الفنان حسن أبو الروس، تفاعلا بإطلالته و "حزاءه" الذي حضر به حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشر أبو الروس، الصورة التي ظهر فيها مرتديا "جزمة حمرا وبدلة لامعة"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أرتدي ملابسي وكأنني أمتلك الليل - لأنني بصراحة أمتلكه".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، حلوة أوي، جبت جزمة حمرا منين، لازم تلبس حاجات غريبة ومريبة، انت بتجيب اللبس ده منين".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

حسن أبو الروس

اقرأ أيضا|
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)

حسن أبو الروس مهرجان الجونة السينمائي إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)