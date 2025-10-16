إعلان

فساتين محتشمة وأنيقة.. إلهام شاهين ولبلبة بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

08:38 م 16/10/2025
تصوير- علاء أحمد:

يواصل عدد كبير من النجوم التوافد على ريد كاربت حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمدينة الجونة.

وجاء بين أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي الفنانة لبلبة، الفنانة جومانا مراد، وتميزت إطلالتهن بالحشمة، وخطفن الأنظار بإطلالتهن الأنيقة وحازت على إعجاب الحضور، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وكان من أبرز الحضور الإعلامية بوسي شلبي التي ظهرت بشعر أشقر وفستان أنيق خطفت به الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، الفنانة مي الغيطي، الناقد الفني طارق الشناوي، السيناريست مريم نعوم، عمرو منسي، ماريان خوري، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن بين النجوم الذين من المقرر حضورهم اليوم: يسرا، كريم فهمي، حسن الرداد، ماجد المصري، محمود حميدة، إلهام شاهين. ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة منة شلبي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

حفل افتتاح مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي ليلى علوي لبلبة جومانا مراد

