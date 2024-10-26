مهرجان الجونة

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يسرا اللوزي تنشر صورا لها من ثالث أيام مهرجان الجونة بدورته السابعة

03:58 م السبت 26 أكتوبر 2024
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السابعة هذا العام.

ونشرت يسرا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التقاط اللحظات".

وانطلق الخميس الماضي، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام بحضور كوكبة من نجوم الفن بمصر والوطن العربي والعالم.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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يسرا اللوزي مهرجان الجونة السينمائي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
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