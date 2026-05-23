كشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في فيلم "سفن دوجز" الذي يخوض بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وأقيم عرضه الخاص أمس الجمعة باحدى السينمات بالقاهرة.

تعليق مي عمر على فيلم سفن دوجز

ونشرت مي عمر، صورة لها مع زوجها المخرج محمد سامي خلال حضورها الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "7 كلاب… يا له من فيلم! بصراحة، واحدة من أكثر التجارب السينمائية جنونا التي شاهدتها منذ وقت طويل".

وتابعت: "كل إطار (كادر) يشعرك بالضخامة، والإثارة، والعاطفة، ولا ينسى الحجم، والأداء، والأكشن، والتفاصيل… ما بعد الروعة".

وأوضحت: "تحية كبرى لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على استمراره في رفع سقف الطموحات ودعم إنتاجات بهذا المستوى من الطموح والرؤية".

وأضافت: "كريم عبد العزيز وأحمد عز، نجما سينما حقيقيان.. كاريزما، وموهبة، وحضور، وقوة على الشاشة في مستوى آخر تماماً.. فخورة جدا برؤية السينما العربية تصل إلى هذا الحجم بوجود فنانين مثلكما يقودونها..

فيلم يذكرك حقا بالسبب الذي جعلنا نقع في حب السينما من الأساس".

أحداث وأبطال فيلم سفن دوجز

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

يشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، كريم عبد العزيز الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

