طرح "بوستر" فيلم "ماما وبابا" لـ ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا" الملصق الدعائي الرسمي عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه بالسينمات نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتصدر "البوستر" الفنان محمد عبدالرحمن والفنانة ياسمين رئيس، ويشاركهما البطولة كل من وئام مجدي، حنان يوسف.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يعيش زوجان حياة أسرية عادية برفقة طفليهما، لكن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بصورة مفاجئة، عندما تتحول الزوجة إلى رجل ويتحول الزوج إلى امرأة، ويقعان بسبب ذلك في العديد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، ويكتشفان جوانب مختلفة حول علاقتهما الزوجية ودور كل منهما فيها، بينما يحاولان إيجاد طريقة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، إخراج أحمد القيعي.