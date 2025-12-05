جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تأثرت الممثلة الفلسطينية ماريا زريق بمشاهد فيلمها "اللي باقي منك" الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، يوم الجمعة 5 ديسمبر.

وعقب انتهاء عرض الفيلم، قالت "اتفرجت على الفيلم اكتر من مرة، وكل مرة بتأثر من أول وجديد، أجدادي مروا بهذه القصص، جدتي من قرية في الجليل، صار هناك مجزرة واضطروا يطلعوا على لبنان لفترة، قعدوا ٨ أشهر في لبنان".

وتابعت باكية "وانقطع كل اتصال مع خطيبها، ورجعت لقت إن خطيبها انقتل بالمجزرة".

فيلم اللي باقي منك بطولة: صالح بكري، شيرين دعيبس، آدم بكري، ماريا زريق، محمد بكري، تأليف وإخراج شيرين دعيبس.

يحكي الفيلم قصة أسرة واحدة عبر ثلاثة أجيال من عام 1948 حتى عام 2022، كاشفة عن آثار النكبة. تبدأ القصة في عام 1988 مع "نور"، الشاب الذي ينضم إلى احتجاج يتحول إلى عنف في الضفة الغربية. بعد عقود، تروي والدته "حنان" قصة ابنها، بدءًا من طرد جده من حيفا عام 1948.