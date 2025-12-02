احتفلت النجمة ليلى علوي والفنان بيومي وفريق عمل فيلم "ابن مين فيهم" بانتهاء التصوير استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو وصور من كواليس انتهاء التصوير عبر صفحته على موقع "انستجرام"، ظهر خلاله ليلى علوي وبيومي فؤاد وهما يحتفلان مع فريق العمل بانتهاء التصوير بصورة جماعية تذكارية.

تفاصيل وأحداث فيلم "ابن مين فيهم"

يشارك ببطولة فيلم "ابن مين فيهم"، كل من أحمد عصام السيد، رانيا يوسف، شيماء سيف، دينا محسن، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رشدي، رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة ماجدة، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.

آخر أعمال ليلى علوي على شاشة السينما

كانت آخر أعمال النجمة ليلى علوي على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" وسط كوكبة من النجوم، هم بيومي يفؤاد، محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

أعمال ينتظر عرضها بيومي فؤاد قريبا

يشارك الفنان بيومي فؤاد بأكثر من عمل فني المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة هيفاء وهبي، إلى جانب فيلم "مملكة" بطولة الفنان مصطفى شعبان.