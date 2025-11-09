إيرادات السبت.. "قصر الباشا" الثاني و"فيها إيه يعني" في المركز الثالث

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، الشاطر، وحققت أمس السبت 8 نوفمبر 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و729 ألفا و973 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السادة الأفاضل

احتل فيلم السادة الأفاضل المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق مليونا و903 آلاف و874 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

قصر الباشا

جاء بالمركز الثاني فيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه مليونا و2305 جنيهات.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.

فيها إيه يعني

فاز بالمركز الثالث فيلم "فيها إيه يعني" محققا 800 ألف و15 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 733 ألفا و72 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

هيبتا 2

احتل المركز الخامس فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، والذي حقق 281 ألفا و1 جنيه.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.

الشاطر

وذهب المركز السادس لفيلم الشاطر، بعد تحقيقه 9 آلاف و706 جنيهات.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.