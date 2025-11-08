إيرادات الجمعة.. "السادة الأفاضل" الأول و"قصر الباشا" بالمركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، الشاطر، وحققت أمس الجمعة 7 نوفمبر 2025، إيرادات بلغت 8 ملايين و71 ألفا و637 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السادة الأفاضل

احتل فيلم السادة الأفاضل المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 3 ملايين و125 ألفا و340 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

قصر الباشا

جاء بالمركز الثاني فيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه مليونا و661 ألفا و572 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا مليونا و448 ألفا و593 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

فيها إيه يعني

فاز بالمركز الرابع فيلم "فيها إيه يعني" محققا مليونا و443 ألفا و178 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

هيبتا 2

احتل المركز الخامس فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، والذي حقق 379 ألفا و709 جنيهات.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.

الشاطر

وذهب المركز السادس لفيلم الشاطر، بعد تحقيقه 13 ألفا و245 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.