تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، الشاطر، دخل الربيع يضحك، وحققت أمس الخميس 27 نوفمبر 2025، إيرادات بلغت 6 ملايين و611 ألفا و578 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السلم والثعبان 2

احتل فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و897 ألفا و454 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثاني فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق مليونا و723 ألفا و331 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز الثالث، محققا مليونا و79 ألفا و455 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز الرابع فيلم "فيها إيه يعني" محققا 310 آلاف و686 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 284 ألفا و541 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

قصر الباشا

ذهب المركز السادس لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 284 ألفا و287 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.

الشاطر

وجاء فيلم الشاطر في المركز السابع، بعد تحقيقه 17 ألفا و807 جنيهات.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

دخل الربيع يضحك

أما المركز الثامن فكان من نصيب فيلم "دخل الربيع يضحك"، وحقق 10 آلاف و145 جنيها. وهو من تأليف وإخراج نهى عادل.

هيبتا 2

احتل المركز التاسع والأخير فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، محققا 3 آلاف و872 جنيها.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.