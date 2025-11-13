إعلان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن مشاركة 150 فيلما في دورته السادسة والأربعين

كتب : منى الموجي

12:31 م 13/11/2025

مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في دورته الـ46، التي تُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. وكشف المهرجان عن برنامج متنوع يضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا.

يقدم المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تتنافس ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامجه الموازية، وجاء توزيعها كالتالي:

المسابقة الدولية: 14 فيلمًا.

القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا.

مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام.

مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام.

مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا.

برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا.

البانوراما الدولية: 18 فيلمًا.

برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام.

برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا.

برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا.

برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والمنصة السينمائية الوحيدة في المنطقة الحاصلة على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ومع هذا البرنامج الحافل، تستعد القاهرة لاستقبال صناع السينما ومحبيها في احتفالية فنية تستمر على مدار 9 أيام.

