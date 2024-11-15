اليوم.. عرض عالمي أول لفيلم "عزيزتي مالوتي" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم، العرض العالمي الأول للفيلم البنجلاديشي عزيزتي مالوتي، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "عزيزتي مالوتي" روائي، تدور أحداثه عن مالوتي التي تقع بعد وفاة زوجها في حريق مدمر، وهي ربة منزل حامل في دكا، بنغلاديش، في متاهة بيروقراطية تُشكك في مبادئها الأخلاقية، وتستهدف هويتها الدينية، وتعرض مستقبل جنينها للخطر.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ١٠٦ دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج شانكا داس جوبتا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".