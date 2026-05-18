محمد رمضان: أنا مغني صنعت لونًا خاصًا في المزيكا ولقب "نمبر وان" بدأ بفكرة أغنية

كتب : حسن مرسي

01:11 ص 18/05/2026

قال الفنان محمد رمضان، إن نمبر وان ليست مجرد لقب بل فكرة أغنية كانت الأولى في مسيرته الغنائية.

وأوضح رمضان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "mbc مصر"، أنه أول ممثل يصبح مغنياً وليس العكس، مشيراً إلى أن نمبر وان هو الشخص الذي يأخذ الأسبقية ويكون مختلفاً عن الآخرين بناءً على دراسات.

وأشار إلى أنه ليس مطرباً لأن الكلمة كبيرة، بل هو مغني يقدم لوناً غريباً غير متعارف عليه في المزيكا، وعمل على إثباته بقوة.

ولفت إلى أن "نمبر وان هو الشخص المخلص لعمله الرافض للانهزام، المتطور غير المكتفي بمكانته، الأكثر جماهيرية وتأثيراً وشعبية، واللي بيجيب فلوس أكتر".

وأكد أنه في بداياته الغنائية تعرض لرفض نجم كبير لم يقابله، وبعد أن أثبت نفسه عاد وطلب التعاون معه.

وشدد الفنان محمد رمضان على أن نجاحه لم يأتِ من فراغ، بل بذل جهداً كبيراً ليثبت هذا اللون الغريب الذي ابتكره.

