أقيم في الساعات الماضية العرض الخاص لـ فيلم The Mummy في ولاية كاليفورنيا، بحضور: مي الغيطي، لايا كوستا، حياة كميل، مي قلماوي، جاك رينور، ناتالي غريس، شايلو مولينا، لي كرونين، فيرونيكا فالكون، إميلي ميتشل، دين ألين ويليامز، وبيلي روي، وهو أول عرض للفيلم ضمن مجموعة من العروض الترويجية له بأمريكا.

ويتم تنظيم عرض أول يوم 16 أبريل أيضا في 183 دار عرض أمريكية تضم قاعات دولبي عبر 47 مدينة، وذلك ضمن احتفالية Halfway to Halloween وهو ما أكده مخرج الفيلم لي كرونين.

مي الغيطي تتحدث عن مشاركتها في فيلم The Mummy

وأعربت مي الغيطي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في تلك التجربة التي تمثل خطوة مفصلية في مسيرتها الفنية داخل السينما العالمية، في عمل يعيد تقديم أسطورة المومياء بروح عصرية تمزج بين الرعب النفسي والمغامرة والتشويق، مع التركيز على القوة النسائية وأجواء الغموض والتشويق.

وشاركت مي خلال الأيام الماضية بعض الصور الخاصة بالترويج للعمل مع بطلات الفيلم مثل فيرونيكا فالكون والمخرج لي كرونين والذي قال "أحب هؤلاء النساء القويات سيكسرن العالم في The Mummy قد يبدون لطيفين في الواقع، لكن صدقوني، سيأخذونكم إلى مكان مظلم جدًا في هذا الفيلم".

لي كرونين يتحدث عن فيلم The Mummy

وقال لي كرونين "وعدت عندما وافقت على إخراج الفيلم عام 2024 بأنه سيكون مختلفًا عن أي فيلم Mummy شاهدتموه من قبل، فأنا لا أحاول تقليد النسخ السابقة، بل أعيد تقديم المومياء بأسلوب أكثر ظلامًا ورعبًا نفسيًا حديثًا، فأنا أنبش عميقا داخل الأرض لأخرج شيئا قديما جدا ومرعبا للغاية".

ومن المقرر طرح الفيلم في مصر يوم 16 أبريل الجاري، مع 55 دولة، إخراج وتأليف لي كرونين، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، وعدد من الوجوه الشابة.

قصة فيلم The Mummy

تدور أحداث الفيلم حول لغز مرعب يبدأ باختفاء طفلة صغيرة تُدعى "كيتي" في الصحراء دون أي أثر، قبل أن تعود بشكل غامض بعد 8 سنوات، ليُصدم الجميع بأنها وُجدت داخل تابوت أثري يعود إلى آلاف السنين. ما يبدو في البداية كمعجزة ولمّ شمل عائلي يتحول سريعًا إلى كابوس حي، إذ تظهر على الطفلة سلوكيات غريبة ومخيفة، وتبدأ في التصرف وكأن شيئًا آخر يسكنها.

