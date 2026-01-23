نجوم هوليوود يودعون مصمم الأزياء فالنتينو جارافاني في روما

كتب- مروان الطيب:

ودع عدد كبير من نجوم هوليوود ومصممي الأزياء، مصمم الأزياء الإيطالي، فالنتينو جارافاني في عزائه الذي أقيم اليوم الجمعة في روما.

وكان من أبرز الحضور النجم آن هاثاواي، توم فورد، انا وينتور، دوناتيلا فيرساتشي، ليز هيرلي وآخرون تعاونوا مع مصمم الأزياء الراحل طوال مسيرته المهنية.

كما سافرت عارضتا الأزياء كلوديا شيفر وناتاليا فوديانوفا، والصحفية البريطانية المتخصصة في مجال الموضة سوزي مينكيس، إلى روما لتقديم العزاء في أسطورة تصميم الأزياء المعروف بفساتينه الحمراء "فالنتينو"، والذي ألبس بعضًا من أكبر نجوم هوليوود.

رحل مصمم الأزياء فالنتينو جارافاني عن عالمنا يوم الاثنين الماضي بمسقط رأسه في روما عن عمر يناهز 93 عاما تاركا وراءه إرثا فنيا لا يضاهى.

ظهر فالنتينو، بشخصيته الحقيقية في فيلم "الشيطان يرتدي برادا" الذي حقق نجاحًا باهرًا عام 2006، إلى جانب هاثاواي، التي سافرت إلى روما لتقديم واجب العزاء الأخير برفقة زوجها آدم شولمان، وأقيمت مراسم الجنازة في كنيسة سانتا ماريا ديلي أنجيلي إي دي مارتيري المركزية في روما،

