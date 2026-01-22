بعد صراعه مع السرطان.. وفاة عازف طبول الروك الأسطوري روب هيرست- صور



توفي روب هيرست، عازف الطبول الأسطوري في فرقة الروك الشهيرة "ميدنايت أويل"، وذلك بعد صراع دام نحو 3 سنوات مع سرطان البنكرياس، مما أحدث صدمة في عالم الموسيقى العالمية.

ونشر زملاؤه في الفرقة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي العائد للفرقة: "بعد صراع بطولي دام ما يقارب 3 سنوات، أصبح روب الآن خاليا من الألم، وميض ضوء ضئيل في البرية".

وأضافوا: "توفي بسلام، محاطا بأحبائه، وتطلب العائلة من أي شخص يرغب في تكريم روب التبرع لمنظمتَي pankind australia أو supportact".

ونشأ هيرست في سيدني، إذ شارك في تأسيس فرقة ""ذا أويلز" عام 1972 مع صديقه جيم موجيني، قبل انضمام بيتر جاريت ومارتن روتسي لتصبح الفرقة واحدة من أبرز فرق الروك الحي في أستراليا، وامتازت بنشاطها الموسيقي السياسي والدفاع عن حقوق السكان الأصليين.

عرف هيرست بقوته خلف الطبول وأدائه الفريد، كما ساهم بالغناء في بعض الأغاني الكلاسيكية.

وأطلق مشروعه الموسيقي الأخير A Hundred Years or More عام 2024 مع موجيني وهاميش ستيوارت، وسبق أن أبدع في عدة فرق جانبية منها Ghostwriters وBacksliders.

كان هيرست عاشقا للطبيعة والمحيط الأسترالي، وناشطا في حماية البيئة، حيث كان يسبح يوميا.

وتم تشخيص سرطان البنكرياس لديه في المرحلة الثالثة في أبريل 2023، بعد 6 أشهر من آخر حفل للفرقة في أكتوبر 2022، وفقا لروسيا اليوم.