ظهر بـ"عكاز".. فوريست ويتكر يفوز بجائزة الإنجاز مدى الحياة من joy awards

كتب : منى الموجي

12:39 ص 18/01/2026
كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان يوسف الشريف والفنانة كارمن بصيبص الفائز بجائزة الإنجاز مدى الحياة، في النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه- joy awards 2026، الذي أقيم مساء السبت 17 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ووجه يوسف الشكر للحضور وللمستشار تركي آل الشيخ، وأثنى على موهبة الفنان الذي حصل على الجائزة، وعلى قدرته على تجسيد أدوارا متنوعة بصدق، مضيفا "هنكرم ممثل رائع أضاف للفن بشكل عام كان ولا يزال معلم لأجيال من الفنانين ومحبي السينما، هو فوريست ويتكر".

وظهر النجم العالمي ممسكا بـ عكاز، الأمر الذي أثر في الحضور، وقاموا لتوجيه التحية له والتعبير عن حبهم له.

يوسف الشريف كارمن بصيبص Joy Awards 2026 السعودية تركي آل الشيخ جائزة الإنجاز مدى الحياة

