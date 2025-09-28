صور كيت وينسلت في معبد أبو سمبل: تشعل الجدل حول زيارتها مصر

كتب- مصطفى حمزة:

اثار حساب منسوب النجمة العالمية كيت وينسلت، الجدل حول جولتها في مصر، عقب نشره مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

ونشر الحساب المنسوب كيت وينسلت، في موقع فيسبوك، صورا جديدة لها، خلال تواجدها في شرم الشيخ، والغردقة.

وعلق على صور تم التقاطها في معبد أبوسمبل، وكتبت: "لحظة داخل التاريخ".

ونشر مجموعة صور بطريقة الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها أمام قلعة صلاح الدين ونهر النيل وأهرامات الجيزة.

و مع توالي عبارات الترحيب، والسؤال عن تواجدها في مصر، نشر صورة لها وهي تضحك، وحددت موقعها في أحد شواطىء سهل حشيش في الغردقة، وكتبت بجوارها egypt.

يذكر أن كيت وينسلت تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar" والمقرر عرضه نهاية العام الجاري.