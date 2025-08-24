النجم الإسباني خافيير بارديم يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي

كتب- مصطفى حمزة:

هاجم النجم الإسباني الحائز على جائزة أوسكار خافيير بارديم، جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصفه بـ"الجيش النازي".

وقام خافيير، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، بنشر مقطع فيديو ظهر به قناصاً إسرائيلياً، أثناء إطلاق الرصاص على طفل فلسطيني.

وعلق: "قوات الدفاع الإسرائيلية هم بعض النازيين هل تتذكر شخصية آمون قوط على قائمة شيندلر؟. ضابط سادي في SS، يطلق النار على السجناء من شرفته للترفيه الخالص، إنه يمثل تفاهة الشر والقسوة التي تمارس مع الإفلات التام من العقاب".

وتابع: "شخصية تجسد عنف سادي، لا إنساني، من جهاز عسكري ظالم. نفس منطق الإرهاب والتجريد من الإنسانية هو ما يطبقونه ضد الشعب الفلسطيني اليوم".

يذكر أن بارديم ، يعد من أبرز النجوم الذين طالبوا بالتصدي للهجمات الإسرائيلية على غزة، وسبق أن ندد بالحكومة الإسرائيلية لارتكابها "جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة، وحثّ المجتمع الدولي على محاسبة المسئولين عنها.