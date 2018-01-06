بالتفاصيل.. كل ما يخص معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018

كتب- محمد عاطف:

تجري الاستعدادات المكثفة لاستقبال الدورة التاسعة والأربعون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق يوم 27 يناير الجاري، ويستمر حتى يوم 10 فبراير، حيث يتم استضافة "الجزائر" كضيف شرف، والكاتب الراحل عبدالرحمن الشرقاوي، شخصية للمعرض، بينما تقام الدورة تحت شعار "القوى الناعمة.. كيف؟".

ومن المقرر أن يعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب تفاصيل الدورة القادمة- خلال مؤتمر صحفي يعقده، الأربعاء 10 يناير الجاري، بالقاعة الزجاجية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والمقرر انعقاده بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بحضور سفير الجزائر بمصر، ورئيس هيئة المعارض، ورئيس اتحاد الناشرين العرب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين.

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم تشكيل لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية بالمعرض حتى تضمن الدولة نجاحه وتذليل كافة العقبات أمامه واشتراك أكبر عدد من الوزارات في تنظيمه بدلا من أن يقتصر الأمر على وزارة الثقافة فقط كما كان يحدث في كل عام.

وقد بدأت بوادر الاختلاف عن الدورات الماضية تلوح في الأفق، حيث تعتزم اللجنة استضافة عدد من نجوم الثقافة العالميين وتنظيم جناح خاص بكتب وأنشطة الطفل، كما تم طرح استمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تلقى أفكار جديدة من الشباب، يمكن للجنة التنفيذية لمعرض الكتاب مناقشتها وتنفيذها قبل انطلاق المعرض وهي تتضمن أهم الشخصيات التي يتمنى الشباب رؤيتهم في ندوات وأمسيات المعرض، وأهم خمس أسماء شخصيات يرشحها الشباب لإدارة المعرض ولها مصداقية لديك فى المجالات الآتية الأدب والفن و الفكر و العلم و السياسة.

من جانبه، أكد نذير العرباوي سفير الجزائر في مصر، خلال لقائه بالكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة مؤخرا، أن وزارة الثقافة الجزائرية أعدت برنامجا ضخما للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، يشمل جناحا يضم أكثر من 3500 عنوانا، إضافة إلى مشاركة وفد من أكبر مثقفي ومفكري الجزائر والمشهورين بكتاباتهم لدى القارئ المصري والعربي من ضمنهم الكاتبة والروائية الكبيرة أحلام مستغانمي.

وأشار العرباوي أن وزارة الثقافة الجزائرية، تكرم خلال فعاليات المعرض عدد من القامات الثقافية والفنية والأدبية المصرية، التي قدمت جهودا للجزائر خلال الاستعمار وبعد الاستقلال، إضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن أهم الشخصيات التي سيتم تكريمها هي الشخصيات التي قدمت أعمالا سينمائية مشتركة بين مصر والجزائر مثل الفنان عزت العلايلي وعبدالمنعم مدبولي والمخرج يوسف شاهين، وعدد من المثقفين على رأسهم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهي حواس وغيرهم.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، في تصريحات خاصة، أن اختيار الكاتب الراحل عبدالرحمن الشرقاوي جاء بعد دراسة متأنية؛ لأنه أقرب الكتاب إلى الجزائر التي تمثل دولة ضيف الشرف هذا العام وهو نوع من أنواع المجاملة للجزائر، لأنه كتب مسرحية وسيناريو فيلم "جميلة"، وسيكون لدينا فعاليات مشتركة بيننا ويهمنا أن يكون ضيف الشرف متعدد المواهب لأن لدينا حوالي سبع محاور مختلفة عن الشرقاوي فهو أديب وصحفي ومحامي وكاتب مسرحي ومجدد وهذا هو الجديد الذي سنركز عليه خلال فعاليات المعرض.

وحول دور الشباب في المعرض قال الحاج علي: "لقد وضعنا محورًا خاصًا بالشباب سنناقش خلاله جميع المبادرات الشبابية التي صنعها الشباب على الأرض وكيفية تفعيلها وتنميتها وهو جزء من القوى الناعمة".

وأضاف رئيس الهيئة العامة: "خصصت العام الماضي أنشطة الطفل في جناح واحد وأخاطب هذا العام اتحاد الناشرين للمشاركة في أنشطة جناح الطفل وتخصيص مكان لبيع كتب ومستلزمات الطفل، ونحن نصممه كأنه معرض مصغر لأنشطة وكتب الطفل داخل المعرض الكبير، وكذلك محور المرأة، وهو أيضا انعكاس لما يحدث".