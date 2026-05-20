شهدت المقاهي والأندية بمحافظة المنيا، مساء اليوم، توافدًا كبيرًا من جماهير كرة القدم لمتابعة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، وسط أجواء حماسية سيطرت على الشوارع والمحال التي حرصت على إذاعة المباريات عبر الشاشات الكبيرة.

ترقب جماهير الزمالك

وتجمع مشجعو نادي الزمالك أمام الشاشات في حالة من الترقب والأمل بحسم لقب الدوري لصالح فريقهم، خاصة أن الفريق يحتاج إلى التعادل فقط لضمان التتويج، وهو ما زاد من حالة التوتر والحماس بين الجماهير مع انطلاق اللقاء.

الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة

في المقابل، حرص مشجعو النادي الأهلي على متابعة مباراة فريقهم أمام سموحة، وسط حسابات معقدة لحسم اللقب، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع انتظار تعثر الزمالك وبيراميدز من أجل الإبقاء على آمال التتويج حتى اللحظات الأخيرة.

أجواء حماسية بالمقاهي والأندية

وحرصت العديد من الأندية والمقاهي على تجهيز شاشات عرض كبيرة لاستقبال الجماهير، فيما علت الهتافات والتشجيع مع كل هجمة وفرصة، لتتحول المقاهي إلى ساحات كروية مصغرة تعكس حالة الشغف الكبيرة التي يعيشها جمهور الكرة المصرية مع ختام منافسات الدوري الممتاز.