الدوري المصري

بيراميدز

2 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 2
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

0 3
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

1 4
21:00

أهلي جدة

ليلة الحسم في المنيا.. الزملكاوية والأهلاوية يتابعون الجولة الأخيرة بحبس الأنفاس -صور

كتب : جمال محمد

09:31 م 20/05/2026
    ترقب وحماس مع مباريات الحسم بالدوري الممتاز (8)
    ترقب وحماس مع مباريات الحسم بالدوري الممتاز (6)
    ترقب وحماس مع مباريات الحسم بالدوري الممتاز (5)
    ترقب وحماس مع مباريات الحسم بالدوري الممتاز (3)
    ترقب وحماس مع مباريات الحسم بالدوري الممتاز (7)
    ترقب وحماس مع مباريات الحسم بالدوري الممتاز (2)
    ترقب وحماس مع مباريات الحسم بالدوري الممتاز (1)

شهدت المقاهي والأندية بمحافظة المنيا، مساء اليوم، توافدًا كبيرًا من جماهير كرة القدم لمتابعة مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، وسط أجواء حماسية سيطرت على الشوارع والمحال التي حرصت على إذاعة المباريات عبر الشاشات الكبيرة.

ترقب جماهير الزمالك

وتجمع مشجعو نادي الزمالك أمام الشاشات في حالة من الترقب والأمل بحسم لقب الدوري لصالح فريقهم، خاصة أن الفريق يحتاج إلى التعادل فقط لضمان التتويج، وهو ما زاد من حالة التوتر والحماس بين الجماهير مع انطلاق اللقاء.

الأهلي ينتظر الفرصة الأخيرة

في المقابل، حرص مشجعو النادي الأهلي على متابعة مباراة فريقهم أمام سموحة، وسط حسابات معقدة لحسم اللقب، حيث يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز مع انتظار تعثر الزمالك وبيراميدز من أجل الإبقاء على آمال التتويج حتى اللحظات الأخيرة.

أجواء حماسية بالمقاهي والأندية

وحرصت العديد من الأندية والمقاهي على تجهيز شاشات عرض كبيرة لاستقبال الجماهير، فيما علت الهتافات والتشجيع مع كل هجمة وفرصة، لتتحول المقاهي إلى ساحات كروية مصغرة تعكس حالة الشغف الكبيرة التي يعيشها جمهور الكرة المصرية مع ختام منافسات الدوري الممتاز.

المنيا مباريات الجولة الأخيرة الدوري الممتاز الزمالك الأهلي

كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟
"احنا أبطال الدوري".. نجوم الفن يحتفلون بحصد الزمالك بطولة الدوري الممتاز
"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
"اللي رباني كان زملكاوي".. حاتم صلاح يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
"أخيرا ضحكتلنا الدنيا".. محمد هنيدي يحتفل بتتويج الزمالك بطلا للدوري
