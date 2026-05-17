"حسم الدوري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026

كتب : يوسف محمد

02:24 ص 17/05/2026 تعديل في 03:21 ص
  • عرض 24 صورة
تلقى نادي الزمالك الهزيمة أمس السبت الموافق 16 مارس الجاري، الهزيمة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026.

وبهزيمة الفارس الأبيض في مباراة الأمس، فقد فرصة التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، ليتوقف رصيده عند نقطتين لقبين فقط في الكونفدرالية.

وكان يطمح نادي الزمالك في زيادة عدد ألقابه بكأس الكونفدرالية الإفريقية إلى 3 ألقاب، حيث سبق وتوج باللقب في مناسبتين من قبل عامي 2019 و2024.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026

ويعود الأبيض للمنافسة في بطولة الدوري، إذ ينتظر الفارس الأبيض مباراة في غاية القوة يوم الأربعاء المقبل 20 مايو أمام سموحة، ستكون فارقة في موقف الفريق من التتويج بلقب الدوري.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وحال تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز يوم الأربعاء المقبل على حساب سيراميكا كليوباترا، سيضمن الأبيض التتويج بلقب الدوري المصري "دوري نايل" بشكل رسمي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 53 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

