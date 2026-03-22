ماذا فعل الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الخروج؟.. إجراءات صارمة

اتخذت إدارة الكرة بنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إجراءات صارمًا تجاه لاعبي الفريق الأول، عقب الخروج المبكر من منافسات دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي في ربع النهائي.

عقوبات صارمة على لاعبي الأهلي

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فإن الإدارة قررت توقيع عقوبات مالية على اللاعبين، تشمل خصم جزء كبير من قيمة عقودهم، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وقد تصل قيمة الخصم إلى 25% من العقود في حال عدم تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز مع ختام الموسم الحالي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الإدارة على إعادة الانضباط للفريق، بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت وداع الأهلي لمسابقة كأس مصر وكأس الرابطة، إلى جانب الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا، بهدف تحفيز اللاعبين على استعادة مستواهم ورفع سقف الأداء في الاستحقاقات المقبلة.

وتعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام الترجي الرياضي بنتيجة (3-2)، على ملعبه في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ليودع الأحمر المسابقة مبكرًا.