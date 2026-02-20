أكد ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزاً مهماً على حساب الجونة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأهلي كان بحاجة لبداية قوية في المباريات الخمس المهمة بالدوري، مشيراً إلى أن الفريق صنع العديد من الفرص على الرغم من إهدار بعضها، مؤكداً أن هذا مؤشر إيجابي على الزخم الهجومي الذي يقدمه اللاعبون.

وأضاف أن الأداء الدفاعي كان مميزاً أيضاً، إذ خرج الفريق بشباك نظيفة في حين فريق بحجم الجونة لم يتمكن من صناعة فرص حقيقية رغم قوته ونجاحه سابقاً في التعادل مع بيراميدز.

وحول الغيابات، أشار توروب إلى إصابة عمرو الجزار بينما انضم هادي رياض في نهاية فترة الانتقالات ويواجه منافسة قوية في مركز قلب الدفاع مع ياسين مرعي وياسر إبراهيم، مؤكداً أن غياب ياسر للإيقاف سيمنح الفرصة لبديله سواء بيكهام أو هادي رياض كما أنه لا يتوقع تعافي الجزار قبل المباراة المقبلة.

وعو أزمة المهاجمين، قال أن تسجيل هدف واحد في ثماني مباريات يتطلب تطوير القدرة على إنهاء الهجمات، مشدداً على أنه لا يهتم بهوية المسجل بقدر اهتمامه بتحقيق الفوز، معرباً عن أمله في وصول أحد مهاجميه إلى 20 هدفًا هذا الموسم.

وفيما يخص حراسة المرمى، شدد توروب على امتلاكه أفضل أربعة حراس في مصر وأن المنافسة بينهم مستمرة دون ترتيب ثابت، إذ يتم اختيار الحارس الأنسب لكل مباراة مع إبقاء القرار داخل غرفة الملابس.

وأشاد توروب بأداء إمام عاشور خاصة أنه قدم 90 دقيقة مميزة وسجل هدفاً رائعاً، مشيراً إلى أن العقوبة السابقة التي تعرض لها أصبحت من الماضي وأن مثل هذه المواقف تدفع اللاعب للتطور بشكل أفضل خاصة بعدما أظهر روحاً جماعية بتفضيله زميله ورفض استلام جائزة رجل المبارة.