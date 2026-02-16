أثار أحمد حسام ميدو الجدل بتصريحات نارية دافع خلالها عن جماهير الأهلي المصري، عقب الانتقادات التي طالتهم بسبب إلقاء زجاجات مياه على لاعبي الجيش الملكي، خلال المباراة المباراة التي أقيمت بينهما أمس في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه، الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، منتقدًا ما وصفه بـ«المثالية الفارغة» في تناول الواقعة، قائلًا إن البعض يريد تحويل جمهور كرة القدم إلى «جمهور تنس»، متسائلًا بسخرية: "عايزينهم لما الفرقة دي تيجي ملعبي أعمل إيه معاهم؟ أرمي عليهم بوكيهات ورد ودباديب بمناسبة الفالنتاين؟".

وأضاف أن الفريق المغربي – بحسب تعبيره – شهدت مباراته السابقة في المغرب أجواءً مشحونة، متابعًا: "أنا لا بشيد باللي عمله جمهور الأهلي ولا بدينه، لكن اللي حصل كان متوقع".

واختتم رسالته بتشبيه ساخر، معتبرًا أن من ينتظر مثالية مطلقة من جماهير الكرة "يبقى عايز جمهور بيسهر للفجر يستنى سابالينكا"، في إشارة إلى نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا.