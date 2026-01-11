موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو في كأس عاصمة مصر

"بعد الفوز على فاركو".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد معتمد جمال، مساء اليوم، عندما يواجه زد في كأس عاصمة مصر.

ويواجه الزمالك نظيره زد، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.

معتمد جمال لإنقاذ الموقف

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتولى فيها معتمد جمال تدريب الزمالك، إذ سبق وقاد الفريق لفترة مؤقتة بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو والتعاقد مع جوزيه جوميز، وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر 2023 حتى 3 فبراير 2024.

ماذا يفعل معتمد جمال في الظهور الأول مع الزمالك؟

خلال الفترة الأولى لمعتمد جمال مع الزمالك، واجه بيراميدز في أول لقاء مع الأبيض، وذلك في نصف نهائي كأس مصر، وفاز بركلات الترجيح 4-3.

وتعرض الزمالك تحت قيادة معتمد جمال في الفترة الأولى، لهزيمة واحدة فقط، كانت من المصري البورسعيدي في الدوري المصري، بهدف نظيف.

وقاد معتمد جمال الزمالك في 7 مباريات، فاز في 5 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر لقاء آخر.

اقرأ أيضًا:

قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025



"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار



"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا



