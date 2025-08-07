مباريات الأمس
محمد هاني يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن الأهلي

08:14 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أكد محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، تمسكه الكامل بفريقه الذي تربى فيه منذ 20 عامًا، سواء في فرق الناشئين أو الفريق الأول، مشددًا على أنه لا يفكر أبدًا في مغادرة القلعة الحمراء.

وقال هاني في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عمري ما أقدر أبيع الأهلي، الأهلي بالنسبة لي مكان الراحة، وأنا موجود فيه منذ 11 سنة، وجمهور الأهلي هم أكثر الناس تعلقًا بي، وأنا لا أغضب منهم أبدًا، بل أحزن عندما يكونوا زعلانين مني."

وأوضح هاني أن اللعب في الأهلي أمر صعب، وقال: "هناك لاعبين نجوم في الدوري المصري ربما حصلوا على جوائز أفضل، لكن قد لا يتحملون ضغط اللعب في الأهلي والجمهور."

وأشار اللاعب إلى أن الأهلي كان له الفضل الأكبر بعد الله في ما وصل إليه خلال مسيرته الكروية، مؤكدًا: "الأهلي هو الذي صنع اسمي ومكاني، ولن أتقاعس أبدًا عن تقديم كل ما لدي تجاه النادي."

وتحدث عن تطور أداء الفريق خلال السنوات الأخيرة قائلاً: "الجيل الذهبي السابق كان يجد صعوبة في الفوز خارج أرضه، أما الجيل الحالي فقد أصبح قادرًا على تحقيق الانتصارات داخل وخارج الملعب، ونجحنا في الفوز على أقوى فرق أفريقيا في ملاعبهم قبل أن نفوز عليهم في ملعبنا."

وأضاف: "الجيل الحالي من لاعبي الأهلي كسر أرقام الجيل الذهبي رقمياً، وكنت محظوظًا لأنني لعبت معهم قبل اعتزالهم."

محمد هاني الأهلي تصريحات محمد هاني أخبار الأهلي
