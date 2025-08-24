مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

قائمة بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

10:30 م الأحد 24 أغسطس 2025

فريق بيراميدز

background

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل مودرن ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة مودرن

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

