وسط الهتافات.. شيكابالا يساند الزمالك أمام المقاولون العرب

09:41 م السبت 16 أغسطس 2025
    شيكابالا يساند الزمالك في مباراة المقاولون (2)
    محمود شيكابالا (1)
    محمود شيكابالا 1 (1)
    شيكابالا وإيشو (3)
    شيكابالا وإيشو (4)
    شيكابالا وإيشو (6)
    شيكابالا
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا اللاعب الأسبق لنادي الزمالك، على مساند الفريق أمام المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

وأعربت جماهير الزمالك الحاضرة في مدرجات استاد المقاولون العرب، عن حبها لمحمود عبد الرازق أسطورة الفارس الأبيض، حيث رددوا: "شيكابالا".

وكان اللاعب صاحب الـ 39 عاما، أعلن اعتزاله لعب كرة القدم يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025.

وخلال 397 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات، ساهم شيكابالا في 159 هدفا (سجل 70 هدفا، وقدم 89 تمريرة حاسمة).

شيكابالا الزمالك مباراة الزمالك أخبار الزمالك الزمالك والمقاولون
