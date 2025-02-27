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متابعة - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره زد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده، إلى النقطة رقم 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما رفع زد رصيده إلى النفطة رقم 20 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: محمود بنتايك - محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

وجاء تشكيل زد اللقاء بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل زد للقاء كالتالي

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط : بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - سامح إبراهيم.

خط الهجوم : مصطفى زيكو - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: ضربة حرة لصالح زد في منتصف الملعب.

الدقيقة 13: توقف المباراة لإصابة لاعب فريق زد.

الدقيقة 20: صلاح مصدق لاعب الزمالك كاد أن يحرز الهدف الأول لزد بالخطأ في مرمى فريقه، يتصدى لها عواد.

الدقيقة 26: مصطفى زيكو يحرز الهدف الأول لزد في مرمى الزمالك.

الدقيقة 35: عرضية من زيزو تصدم بالعارضة.

الدقيقة 45: فرصة خطيرة للزمالك بعد رأسية من عمر جابر مرت بجوار مرمى علي لطفي.

الدقيقة 4+45: ناصر منسي يحرز هدف التعادل للزمالك في مرمى زد.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: خطأ لصالح مصطفى سعد لاعب زد في منتصف الملعب.

الدقيقة 59: بطاقة صفراء للاعب فريق زد.

الدقيقة 66: ناصر منسي يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى زد، لكن يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 77: عرضية من عبد الله السعيد، تمر من أمام ناصر منسي لاعب الزمالك.

الدقيقة 84: رأسية من صلاح مصدق لاعب الزمالك، لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يعلن عن 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+ 90: فرصة خطيرة للزمالك، بعد عرضية زيزو ولكنها تمر من أمام لاعبي الزمالك.

الدقيقة 5+90: حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد شحاتة لاعب الزمالك، بعد حصوله على كارت أصفر ثاني.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.