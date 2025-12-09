مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

0 0
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 0
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

السولية والنني على الدكة.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن بكأس العرب

كتب : محمد خيري

03:06 م 09/12/2025

منتخب مصر الثاني

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة منتخب الأردن اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب، والتي تنطلق على ملعب البيت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

التشكيل الأساسي لمصر:

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: كريم العراقي – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – يحيى زكريا.

خط الوسط: أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: ميدو جابر – إسلام عيسى – مروان حمدي.

قائمة البدلاء:

علي لطفي – محمد عواد – أحمد هاني (2) – رجب نبيل (5) – محمد النني – هادي رياض – عمرو السولية (14) – مصطفى سعد "ميسي" – محمد مسعد – حسام حسن – محمد شريف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب مصر الثاني كأس العرب منتخب الأردن تشكيل منتخب مصر

أخبار

