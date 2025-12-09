أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان عن التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة منتخب الأردن اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب، والتي تنطلق على ملعب البيت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

التشكيل الأساسي لمصر:

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: كريم العراقي – محمود حمدي "الونش" – ياسين مرعي – يحيى زكريا.

خط الوسط: أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: ميدو جابر – إسلام عيسى – مروان حمدي.

قائمة البدلاء:

علي لطفي – محمد عواد – أحمد هاني (2) – رجب نبيل (5) – محمد النني – هادي رياض – عمرو السولية (14) – مصطفى سعد "ميسي" – محمد مسعد – حسام حسن – محمد شريف.