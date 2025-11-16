حرص أسطورة نادي الزمالك محمود أبو رجيلة، على التواجد في مسجد الحامدية الشاذلية لحضور عزاء نجم النادي السابق محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من تراجع الحالة الصحية لأبو رجيلة، إلا أنه كان حريص على تقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، وسط استقبال مميز من نجوم الزمالك السابقين لأسطورة النادي.

وأقدم عدد كبير من نجوم نادي الزمالك، الذين تواجده في العزاء، على تقبيل رأس أبو رجيلة، من بينهم مدحت عبد الهادي، طارق السيد، عبد الحليم علي، باعتبار أبو رجيلة رمزا كبيرا للفارس الأبيض.

وكان محمد صبري رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي الموافق 14 نوفمبر الجاري، بعمر 51 عاما، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

ويذكر أن نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، الحداد علفى الراحل لمدة ثلاثة أيام، تقديرا لمسيرته ومشواره الكبير داخل النادي لسنوات عديدة.

أقرأ أيضًا:

أول مدرب يقود فريق فلسطيني في أوروبا.. أبو جزر يوجه رسالة مؤثرة بعد مواجهة الباسك

لاعبو الأهلي والزمالك يقفون دقيقة حداد على روح محمد صبري (صور)