الأهلي يكشف طبيعة إصابة تريزيجيه في السوبر المصري

كشفت الأشعة التي أجراها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب مباراة نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم أمس بالإمارات، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن إصابة تريزيجيه تحتاج إلى فترة علاجية، وإنه قام بإرسال الأشعة إلى طبيب المنتخب الوطني وإبلاغه بحالة اللاعب، الذي لم يتمكن من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا في الإمارات خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري رقم 16 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بثنائية دون رد.

