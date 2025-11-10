مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

- -
16:45

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

- -
14:30

كوت ديفوار

جميع المباريات

بعد السوبر.. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه؟

كتب : محمد القرش

09:00 ص 10/11/2025
توج الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين على أرض الإمارات.

وأحرز الأهلي اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، ليصل بهذا التتويج عدد بطولات الفريق إلى الرقم 156 في مختلف البطولات (وفقا للموقع الرسمي للأهلي)، محلية وعربية وإفريقية وعالمية على النحو التالي:

فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 12 مرة - فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات - فاز بكأس الكونفيدرالية مرة واحدة - فاز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة.

وحصد كأس السوبر الإفريقي 8 مرات - فاز بكأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة - فاز بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة - فاز بالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة - فاز بكأس النخبة العربية مرتين - فاز ببطولة الدوري العام 45 مرة - فاز ببطولة كأس مصر 39 مرة.

وفاز ببطولة كأس السلطان حسين 7 مرات - فاز بدوري القاهرة 16 مرة - فاز بكأس السوبر المصري 16 مرة - فاز بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة - فاز بكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة بخلاف الفوز بأربع ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي والزمالك الأهلي بطولات الأهلي عدد بطولات الأهلي السوبر المصري كأس السوبر المصري

