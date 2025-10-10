ضربة قوية للزمالك قبل مباراة ديكيداها

الكشف عن موقف مصابي الزمالك قبل مباراة ديكيداها بالكونفدرالية

أكد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك، غياب ثنائي الفريق عدي الدباغ وناصر منسي عن مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم ديكيداها الصومالي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إلى أن عدي الدباغ يخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي إذ يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وكذلك ناصر منسي الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الثنائي خرجا من حسابات المدير الفني للزمالك فيريرا خلال مباراة ديكيداها.

