4 أنواع للسيارات يفضلها نجوم الأهلي والزمالك

يتساءل جمهور الكرة المصرية دائمًا عن حياة النجوم خارج الملعب، خاصة السيارات الفاخرة التي يركبها اللاعبون.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي"، مجموعة من أبرز السيارات التي يفضلها نجوم الأهلي والزمالك كالتالي:

يُعد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك السابق، من أبرز النجوم الذين يملكون سيارات فارهة، حيث يمتلك سيارة من طراز BMW i8 هايبرد، ويصل سعرها إلى نحو 5 ملايين و250 ألف جنيه لموديل 2019، فيما يتراوح متوسط سعر الموديل الأحدث (2020) إلى 5 ملايين و750 ألف جنيه.

أما إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، فيمتلك سيارة رانج روفر، إلى جانب مرسيدس GLC 300، فيما يقتني زميله في الفريق مروان عطية سيارة مرسيدس أيضًا.

ويضم النادي الأهلي أيضًا بين صفوفه محمد الشناوي، حارس المرمى، الذي يمتلك عدة سيارات فاخرة، من بينها مرسيدس GLC 200، بينما يملك النجم التونسي علي معلول سيارة مرسيدس مايباخ S 680.

وفي الزمالك، يمتلك لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" سيارتين، الأولى مرسيدس C 200 موديل 2020، والثانية من طراز BMW. أما أحمد فتوح، فيقود واحدة من أفخم السيارات في الدوري المصري، وهي بنتلي بنتاجا، والتي يتراوح سعرها بين 9 و11 مليون جنيه، وتحمل لوحاتها المعدنية الأحرف الأولى من اسمه.

كما انضم محمد مجدى "أفشة" لاعب الأهلي مؤخرًا إلى قائمة مالكي السيارات الفارهة، بعدما اشترى سيارة بورش موديل 2024 قبل عدة أشهر.

بينما يمتلك أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي مجموعة من السيارات الفارهة أبرزهم سيارة BMW X6.

