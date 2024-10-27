محمد عابدين

الأحداث التي وقعت من بعض لاعبي الزمالك بالإمارات، بعد مباراة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، تحتاج إلى فتح تحقيق عاجل لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ الرياضة.

وبالمناسبة؛ يجب إحالة كل واقعة تحدث خارج مصر للنائب العام المصري؛ لأن أي خروج عن المألوف يعتبر إساءة إلى مصر.. ويجب أن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير.

ماراثون السوبر المصري الذي أقيم مؤخراً في الإمارات وانتهى بفوز الأهلي بالكأس يليه الزمالك ثم بيراميدز ثم سيراميكا، انتهت أغلب مبارياته بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي يطلق عليها ركلات المعاناة الترجيحية.. وهذا إن دل فإنما يدل على أن أغلب الفرق متقاربة في المستوى.. فلا داعي من التزيد والمبالغة بعد الفوز بأي مباراة.. فكان من الممكن للفريق الآخر الفوز بها.. والرياضة مكسب وخسارة، لك اليوم وعليك غدا.

النادي الإسماعيلي العريق في ورطة حقيقية هذا الموسم؛ حيث يواجه الفريق ظروفاً غير طبيعية بسبب فشل مجلس الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.. وذلك لاستمرار إيقاف القيد.. وما كان يجب على إدارة النادي الموافقة على رحيل أحد عشر لاعباً يعتبرون القوام الأساسي للفريق.. طالما إيقاف القيد ما زال مستمراً.. وبهذا سيكون النادي في موقف صعب ينذر بعواقب وخيمة.

حرص بعض الدول العربية الشقيقة؛ مثل السعودية والإمارات، على استضافة البطولات المصرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص هي القوة الناعمة بكل جاذبيتها وإثارتها وتأثيرها.

ننعى بمزيد من الحزن والأسى اللاعب الخلوق والمهاري الكابتن شحته الإسكندراني، نجم الجيل الذهبي لمنتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري.. وهنا لابد من أن أذكر معلومة هامة لا يعرفها الكثير من الجيل الحالي.. أنه كان يُلقب بملك النص.. قبل أن ينتقل هذا الاسم بعد اعتزاله إلى فاروق جعفر لاعب الزمالك، وذلك تقديرًا لمهارة كابتن شحته الفائقة في التحكم بإيقاع اللعب وتمريراته الدقيقة من موقعه في خط النص.. رحم الله كابتن شحته ملك النص رحمة واسعة.

قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح الذي دهس أمين شرطة أثناء قيادته سيارته.. قاربت على الانتهاء.. بعد موافقة أهل المجني عليه على قبول الدية.. ولكن لا يجب أبدا أن تنتهي قضية تعاطي بعض اللاعبين المخدرات يا سادة.

بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعديل لائحة النظام الأساسي بشأن شروط الترشح وإلغاء البند الخاص بتحديد سن الترشح لرئاسة الكاف بـ 70 عاما.. أصبحت الانتخابات مفتوحة.. وهذا البند سيتيح الفرصة لترشح الكابتن هاني أبو ريدة لرئاسة الكاف للدورة المقبلة، وكذلك يتيح الفرصة لبعض الأسماء المهمة؛ مثل كابتن يوسف الدهشوري حرب، كابتن طه إسماعيل، وآخرين إذا رغبوا في الترشح.. وللعلم؛ هذا التعديل سيغير من خريطة الترشح للاتحاد المصري لكرة القدم.. والذي كان سيحجم بعض الأسماء عن الترشح في حالة ترشح كابتن هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

كثيراً ما نسمع ونقرأ أخبار لاعبي الكرة على صفحات الحوادث بالجرائد.. وهذا أمر يدعو إلى الحزن الشديد.. ويحتاج إلى وقفة.. وأنا بصفتي رياضي قديم أؤكد أن ذلك ما كان يحدث في الماضي.. فهل كثرة الأموال التي تغدق على اللاعبين والأضواء والشهرة هي السبب.. يا سادة؛ حافظوا على النعمة التي أنعم الله بها عليكم.