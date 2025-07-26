قبل بداية الموسم.. أبرز 4 لاعبين بفانتازي الدوري الإنجليزي

أيام تفصلنا عن بداية الموسم الجديد من فانتازي الدوري الإنجليزي 2025/26، حيث يبحث المدربين عن أبرز اللاعبين استعدادا لاختيار التشكيل الأمثل لبداية البريميرليج.

محمد صلاح (لاعب خط وسط ليفربول) 14.5 مليون إسترليني

قدم نجم ليفربول أفضل موسم على الإطلاق بفانتازي في موسمه الأول تحت قيادة أرني سلوت في 2024/25.

سجل صلاح 28 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة، ليحصد 344 نقطة، وهو ما يزيد عن 100 نقطة عن أقرب منافسيه.

وعلى الرغم من ارتفاع سعره إلى 14.5 مليون جنيه إسترليني هذا الموسم، إلا أنه ثاني أكثر اللاعبين امتلاكًا منذ إطلاق اللعبة يوم الاثنين الماضي، حيث اختير في أكثر من 57% من تشكيلات المدربين.

كول بالمر (لاعب خط وسط تشيلسي) 10.5 مليون إسترليني

يمتلك فريق تشيلسي مجموعة من أهم اللاعبين الذين يمكن امتلاكهم قبل بداية الموسم الجديد.

ويعد مهاجمهم الجديد جواو بيدرو (7.5 مليون جنيه إسترليني) اللاعب الأكثر اختيارًا حتى الآن، حيث يوجد في 60 في المائة من تشكيلات المدربين، بينما يحتل بالمر أيضًا المرتبة الثالثة، بنسبة ملكية تبلغ 49 في المائة.

نقاط بالمر في فانتازي خلال المواسم الماضية يجعله خيارا جيدا، حيث حقق 244 و 214 نقطة خلال آخر موسمين.

جارود بوين (وست هام) 8 مليون إسترليني

حقق نجم وست هام يونايتد نجاحا كبيرا في النصف الثاني من الموسم الماضي بعد تعيين جراهام بوتر مدربا للفريق في الجولة العشرين.

ومن خلال اللعب في المقدمة بتشكيل 3-5-2، كان بوين رابع أفضل لاعب تهديفيًا في فانتازي منذ تلك النقطة، حيث جمع 103 نقاط بفضل ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

لم يفشل في التسجيل أو الصناعة سوى خلال أربع مباريات من أصل 15 مباراة خاضها مع بوتر، وشارك في 72% من أهداف وست هام.

ريان آيت نوري (مدافع مانشستر سيتي) 6 مليون إسترليني

انتقال المدافع الجزائري إلى مانشستر سيتي من ولفرهامبتون رفع احتمالات خروجه بشباك نظيفة، فضلا عن المساهمات الهجومية التي يقدمها.

واحتل آيت نوري المركز الأول بين جميع المدافعين في الموسم الماضي من حيث العوائد الهجومية، حيث ساهم في 11، بفضل أربعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة.