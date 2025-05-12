فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، جوسكو جفارديول، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 12 مايو 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوسكو جفارديول (مان سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أليكس إيوبي (فولهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

فابيان شار (نيوكاسل) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ناثان وود جوردون (ساوثامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني