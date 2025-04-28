فانتازي.. انخفاض سعر لاعب مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، كلاوديو إيشيفيري، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

برايان مبيومو (برينتفورد) 8.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كلاوديو إيشيفيري (مانشستر سيتي) 5.8 مليون جنيه إسترليني