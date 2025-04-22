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فانتازي.. ارتفاع سعر ماتيوس كونيا

05:21 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر لاعب ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 6.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب

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فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي كونيا ولفرهامبتون
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