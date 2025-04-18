فانتازي.. ارتفاع سعر ديفيد رايا قبل الجولة 33

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر حارس مرمى أرسنال، ديفيد رايا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديفيد رايا (آرسنال) 5.6 مليون جنيه إسترليني مورجان

روجرز (أستون فيلا) 5.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

براين مبيومو (برينتفورد) 7.9 مليون جنيه إسترليني راؤول

خيمينيز (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.2 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.5 مليون جنيه إسترليني